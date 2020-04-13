Кержаков: если государство призывает к карантину, оно должно компенсировать все затраты

Бывший нападающий «Зенита», а ныне главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в «инстаграме» «Чемпионата» высказался о ситуации с коронавирусом в России.



«Не воспринимаю коронавирус как послание чего-то. Нужно просто соблюдать элементарные правила самоизоляции, мытья рук. Это не проверка, такое бывает. Давайте не будем себя губить. Сделаем так, чтобы всё минимизировать.



Самоизоляция – единственный выход. Изначально говорили: чтобы избежать серьёзной ситуации с вирусом, нужно сесть на жёсткий карантин. Если государство призывает всех садиться на карантин, оно должно компенсировать все затраты.



Нужно укреплять иммунитет. Чтобы это сделать, нужно употреблять витамины, фрукты, овощи. Но немногие могут себе это позволить. Конечно, можно съесть чеснок. Кроме чеснока люди не имеют возможности съесть что-то другое. Это печально», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.

Кержаков: кто-то не может купить куртку, пенал. Как такое может быть? Это ненормально