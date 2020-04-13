Агент: к Игорю Смольникову в мае будет интерес от одной из команд MLS

Александр Маньяков, агент защитника петербургского «Зенита» Игоря Смольникова, не исключил, что его подопечный может перебраться в один из клубов MLS.
«Какова ситуация с будущим Смольникова? Мы не знаем, какая будет экономическая и политическая ситуация после окончания пандемии коронавируса. Мы ведём переговоры, помимо «Зенита», ещё с тремя российскими клубами. Плюс к этому один из наших коллег-агентов говорит, что в мае будет интерес от одной из команд MLS.
Лично для меня немного обидно вот что. «Зенит» — это большой клуб, где много интриг и всяких обсуждений, но Игорь всегда, как бы ни складывались отношения внутри, был предельно честен и сдержан в плане оценки происходящего. Он никогда не позволял себе выносить сор из избы и накидывать г***о на вентилятор. Игорь — очень хороший парень, и это надо ценить», — приводит слова Маньякова Sport24.
- 13 апреля 2020
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