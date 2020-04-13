Павленко: в «Урале» договорных матчей не было

Бывший полузащитник «Урала» Александр Павленко рассказал о нашумевшем матче 12-го тура РПЛ сезона-2016/2017 с «Ахматом», который на тот момент носил название «Терек». Напомним, встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1, а главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко подал в отставку после матча.



«В «Урале» непонятных игр не было. Матч с «Тереком»? Я говорю, как непосредственный участник матча. Меня заменили, потому что я получил травму. Я подошёл к тренеру, сказал, что у меня задняя болит. На следующий день поехал сделать МРТ. Три недели я восстанавливался.



С партнёрами по команде матч не обсуждали. Я абстрагировался от этого всего. Расстроился, что не смогу сыграть в следующей игре. Плюс я набрал хорошую форму. У меня своих мыслей было много, поэтому я не вникал в эту ситуацию. Проиграли, да. Но переживал из-за того, что не смог играть в следующих играх. Меня травма волновала и беспокоила.



Договорного матча не было. Мне никто не предлагал играть договорняки. И сотрудничества с букмекерами не было. Павленко за это отвечает», — приводит слова Павленко канал Анара Ибрагимова.