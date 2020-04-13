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«Барселона» намерена подать в суд на бывшего вице-президента из-за обвинений в коррупции

«Барселона» намерена подать в суд на бывшего вице-президента из-за обвинений в коррупции
Футбол / Испания 0

«Барселона» планирует подать в суд на бывшего вице-президент клуба Эмили Русо из-за обвинений в коррупции, сообщает Football Espana.

По информации источника, таким образом «Барселона» намерена отстоять честь клуба и его сотрудников.

Напомним, Русо — один из шести руководителей «Барселоны», уволившихся 9 апреля. После отставки бывший вице-президент рассказал о финансовых махинациях в стане сине-гранатовых и сообщил, что некоторые сотрудники воровали средства из клубной казны.

«Барселона» выпустила ответное заявление, в котором отрицала все обвинения Русо. Позже официальный представитель каталонцев Жозеп Вивес отметил, что обвинений в коррупции не может быть, так как руководство клуба работает чисто.

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