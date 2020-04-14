Поль Погба — о критике: приятно слышать хорошие вещи, а не плохие

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал, как относится к критике в свой адрес.
«Мне кажется, критики скучают по мне. Я не тот, кто постоянно смотрит новости. Могу несколько раз пересмотреть матч со своим участием, но не комментарии. Когда знаешь футбол, тебе не нужен тот, кто расскажет, что происходит.
Да, я слышу, что люди говорят: «Поль делает это. Поль! Поль!» Возможно, когда-нибудь я встречусь с критиками и спрошу, почему они это делают. Действительно хочу знать, почему меня критикуют.
Сейчас я занимаюсь своим восстановлением. Я могу быть где-то ещё, но просто занимаюсь восстановлением. Если они хотят говорить, пусть говорят. Это их работа. Я уже привык к этому. Это меня не волнует.
Приятно слышать хорошие вещи, а не плохие, но когда играешь в футбол, знаешь себя. Именно этого хотят тренер и одноклубники. Остальное — просто разговоры. Критики просто продают свой товар», — приводит слова Погба Goal.
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