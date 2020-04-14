«Лацио» интересуется Артёмом Дзюбой

Римский «Лацио» следит за форвардом «Зенита» и национальной команды России Артёмом Дзюбой. «Орлы» могут заполучить 31-летнего футболиста уже в ближайшее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Другими вариантами для «Лацио» являются нападающие лондонского «Челси» Педро Родригес и Оливье Жиру, контракты которых рассчитаны до 30 июня 2020 года.
Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. Также он защищал цвета тульского «Арсенала», московского «Спартака», «Томи» и «Ростова». Действующее соглашение форварда с сине-бело-голубыми истекает предстоящим летом.
В нынешнем сезоне Артём забил 13 мячей и отдал 10 голевых пасов в 21 матче Российской Премьер-Лиги. В 6 встречах Лиги чемпионов он записал в свой актив 2 гола и 1 результативную передачу.
- 14 апреля 2020
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