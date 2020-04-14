«Милан» намерен расстаться с двумя футболистами по окончании сезона

«Милан» планирует расстаться с полузащитниками Лукасом Бильей и Джакомо Бонавентурой в летнее трансферное окно, утверждает Calciomercato.

По данным источника, руководство миланского клуба приняло решение не продлевать с обоими футболистами контракты, которые истекают летом 2020 года. Таким образом, оба игрока получат статусы свободных агентов и смогут перейти в другие клубы бесплатно.

Бонавентура перешёл в «Милан» летом 2014 года из «Аталанты». Сумма трансфера составила € 7 млн. В нынешнем сезоне 30-летний хавбек принял участие в 17 матчах чемпионата Италии (девять — в основном составе) и забил два гола.

Билья стал игроком «Милана» летом 2017 года, перейдя из «Лацио» за € 19,7 млн. В этом сезоне 34-летний аргентинец провёл семь матчей в Серии А и отдал одну результативную передачу.