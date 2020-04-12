Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Симон Кьер: мечтаю остаться в «Милане» и должен убедить клуб выкупить меня

Симон Кьер: мечтаю остаться в «Милане» и должен убедить клуб выкупить меня
Футбол / Испания 0

Датский защитник «Севильи» Симон Кьер, выступающий на правах аренды за «Милан», признался, что хотел бы остаться в итальянской команде.

«Я мечтаю остаться в „Милане“, и, когда придёт время, мы обсудим это с клубом. Я должен буду оказать максимальное давление на клуб и убедить его использовать опцию выкупа. Я работаю над тем, чтобы остаться в „Милане“, даже когда мы не играем. Я стараюсь совершенствоваться не только физически, но и психологически.

Пиоли сразу вселил в меня уверенность, мы много общались с ним. Многое нам даёт Ибрагимович. Он великий чемпион, который выиграл практически всё. Его присутствия, даже вне поля, достаточно, чтобы изменить ситуацию», — приводит слова Кьера Corriere dello Sport.

«Милан» арендовал Кьера у «Севильи» с правом выкупа
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020