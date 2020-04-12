Симон Кьер: мечтаю остаться в «Милане» и должен убедить клуб выкупить меня

Датский защитник «Севильи» Симон Кьер, выступающий на правах аренды за «Милан», признался, что хотел бы остаться в итальянской команде.



«Я мечтаю остаться в „Милане“, и, когда придёт время, мы обсудим это с клубом. Я должен буду оказать максимальное давление на клуб и убедить его использовать опцию выкупа. Я работаю над тем, чтобы остаться в „Милане“, даже когда мы не играем. Я стараюсь совершенствоваться не только физически, но и психологически.



Пиоли сразу вселил в меня уверенность, мы много общались с ним. Многое нам даёт Ибрагимович. Он великий чемпион, который выиграл практически всё. Его присутствия, даже вне поля, достаточно, чтобы изменить ситуацию», — приводит слова Кьера Corriere dello Sport.

«Милан» арендовал Кьера у «Севильи» с правом выкупа