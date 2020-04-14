Гиггз: ближе всего я был близок к уходу из «МЮ», когда команду покинул Бекхэм

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз сообщил, что в 2003 году он мог покинуть английский клуб. Тем летом манкунианцы продали хавбека Дэвида Бекхэма в мадридский «Реал».

«Я бы не сказал, что футболисту постоянно нужны новые вызовы. Я всегда чувствовал вызов в начале каждого сезона, будь то защита титула, борьба за возвращение чемпионства или победа в чемпионате несколько лет подряд и желание выиграть Лигу чемпионов. Вызов был всегда.



Когда Дэвид Бекхэм покинул «МЮ», ходили разговоры о том, что я могу перейти в «Интер». Я ничего не слышал об этом. Тогда я не лучшим образом начал сезон, но в итоге всё сложилось хорошо. Было много разговоров о том, что кто-то из нас собирается уйти.



В итоге Дэвид ушёл. Тогда, наверное, я был ближе всегда к уходу. Но я никогда не хотел уезжать. У меня всегда была мотивация играть за «МЮ». Я был частью команды, за которую любил играть», — приводит слова Гиггза Sky Sports.