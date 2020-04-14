Терри: просил Конте включать Аке в заявку «Челси» вместо меня

Бывший капитан «Челси» Джон Терри сообщил, что в сезоне-2016/2017 он просил наставника команды Антонио Конте обратить внимание на молодого защитника клуба Натана Аке.

«Я встретился с Конте на Рождество и попросил его включить вместо меня в заявку Натана Аке. Я считал его невероятно талантливым молодым игроком. Я сказал: «Включи его в заявку. Пусть его шансы выйти на поле очень малы, но это всё равно будет для него большим опытом». Натан был на скамейке семь, восемь или десять матчей, а затем сыграл в полуфинале Кубка Англии с «Тоттенхэм Хотспур». Не уверен, что другие игроки поступили бы также, как я», — приводит слова Терри Daily Mail.

Аке выступал за «Челси» с 2012 по 2017 год, а затем перешёл в «Борнмут» за € 22,8 млн.