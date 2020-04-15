«Гуанчжоу Эвергранд» расстался с игроком, который пытался подделать номер автомобиля

«Гуанчжоу Эвергранд» расторг контракт с полузащитником Юем Ханьчао, который был задержан полицией при попытке изменить номерной знак на автомобиле, сообщает Goal.

«Игрок Юй Ханьчао серьёзно нарушил дисциплинарные положения клуба и за это был уволен», — говорится в заявлении клуба.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Юй приговорен к 15 суткам лишения свободы, штрафу в размере 5 тыс. китайских юаней (около $ 700) и штрафу в размере 12 баллов в водительских правах.



Футболист пытался изменить букву «E» на «F» в номере, чтобы, по всей видимости, избежать ограничений в дорожном движении. В настоящее время в Гуанчжоу транспортным средствам разрешено ездить только в течение четырёх дней подряд, а затем в течение следующих четырёх дней водители обязаны не использовать свой автомобиль.