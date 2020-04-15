Замминистра здравоохранения Италии: возобновление сезона в Серии А маловероятно

Заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери высказался о возобновлении сезона в Серии А, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
«К сожалению, думаю, что возобновление чемпионата маловероятно», — приводит слова Силери Calciomercato.it.
Ранее сообщалось, что сезон чемпионата Италии может возобновиться 2 мая, при этом все матчи будут проходить без зрителей. Позже стало известно, что рассматривается несколько других вариантов возобновления сезона, в более поздние сроки. Также сообщалось о возможном проведении оставшихся 124 матчей за 45 дней в Риме.
Чемпионат Италии-2019/2020 был приостановлен из-за пандемии коронавируса после 26-го тура. Турнирную таблицу Серии А возглавляет «Ювентус», набравший 63 очка, на втором месте — «Лацио», в активе команды на очко меньше.
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