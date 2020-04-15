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Лука Джорджевич: скоро стану отцом, поэтому сидим на карантине в России

Лука Джорджевич: скоро стану отцом, поэтому сидим на карантине в России
Футбол / РПЛ 0

Черногорский нападающий московского «Локомотива» Лука Джорджевич рассказал о своей жизни во время паузы в чемпионате России, вызванной пандемией коронавируса.

«Я в Москве, как и все – дома. Клуб отпустил нас по домам. Но я тут сейчас с женой, которая через неделю должна родить, я скоро стану отцом, поэтому приняли решение остаться здесь. Конечно, скучновато, но мы понимаем сегодняшнюю ситуацию. Остаёмся дома, бережём себя, тренируюсь дома, насколько это возможно. Я живу в квартире, каждый день проходит почти одинаково, в принципе. Больше уделяю времени сну, смотрю сериалы, кушаю и тренируюсь. Мы с женой вместе и пытаемся заниматься, насколько это возможно.

Я смотрю чемпионат Беларуси, у меня в БАТЭ играет мой друг детства – Борис Копитовоч, так что последние три матча я точно смотрел", — сказал Джорджевич в интервью Sport24.

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