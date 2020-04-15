Лебедев: теоретически Россия готова полностью принять чемпионат Европы

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Игорь Лебедев поделился мнением о варианте, при котором все матчи чемпионата Европы — 2020 пройдут в России.
«Теоретически, Россия, после прошедшего чемпионата мира, готова и полностью принять чемпионат Европы. Но сомневаюсь, что УЕФА пойдёт на подобный шаг. Это же юбилейный чемпионат, весь смысл которого заключается в том, чтобы он прошёл по странам Европы. Отдать чемпионат одной стране было бы неправильно. Есть опасения от других стран-хозяек, что они не смогут принять чемпионат у себя? До турнира ещё больше года.
Мы все надеемся, что к лету ситуация нормализуется. А с января следующего года все футбольные матчи будут проходить при полных трибунах и без всяких мер предосторожности. Я говорю о январе не из-за того, что я такой пессимист. Просто слышал, что федерация футбола в Италии прогнозирует такие сроки для своего чемпионата. Давайте будем более оптимистичными, в июне-июле нам бы хотелось уже ходить на футбольные стадионы», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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