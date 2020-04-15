Сергей Семак в молодости, семья, чемпионство с Бердыевым и работа с Капелло. Фото карьеры

За свою длительную карьеру Сергей Семак сменил не так уж много клубов, но практически в каждом из них добивался серьёзных результатов. Футболист впервые стал чемпионом России в составе ЦСКА – произошло это в 2003 году. Спустя пять лет он уже выступал за «Рубин», но и это не помешало именитому полузащитнику вновь забраться на вершину футбольной элиты нашей страны и завоевать золотые медали в составе казанского клуба. Причём случилось это дважды – в 2008 и 2009 годах. Наконец, последнее чемпионство Семака датируется 2012 годом. В тот период полузащитник уже выступал за питерский «Зенит», в составе которого завоевал два чемпионских титула, а также стал обладателем Суперкубка России.
За тренерскую карьеру Сергей Семак успел поработать в «Уфе», а также помощником Фабио Капелло в сборной России. Главных успехов на сегодняшний день Семак добился в «Зените» — в сезоне 2018/2019 под его руководством клуб стал чемпионом.
Предлагаем вашему вниманию, яркие фотографии карьеры Сергея Семака с начала его профессиональной карьеры по нынешний день.
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