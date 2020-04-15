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Шевченко с сыном выполнил челлендж теннисиста Джоковича и его жены

Шевченко с сыном выполнил челлендж теннисиста Джоковича и его жены
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший нападающий сборной Украины, а ныне её главный тренер Андрей Шевченко принял вызов от теннисиста Новака Джоковича.

Вместе со своим сыном экс-футболист выполнил задание и опубликовал видео в «Инстаграме». Он лёг на пол, а мальчик встал ему на ноги и выпрямился.

«Спасибо за вызов, ребята. Нам потребовалось всего 10 минут, чтобы выполнить это. Всем счастливой Пасхи», — написал Шевченко.

Также экс-нападающий бросил вызов боксёру Владимиру Кличко, бывшим и действующим футболистам в лице Кака, Паоло Мальдини, Андреа Пирло и Джанлуиджи Буффону, а также актёру Марку Уолбергу.

Видео доступно на «Чемпионате».

В настоящее время практически все футбольные турниры в мире приостановлены в связи с пандемией коронавируса. Чемпионат Европы, который должен был пройти летом и на котором должна была выступить сборная Украины под руководством Шевченко, был перенесён на 2021 год.

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