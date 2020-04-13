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Супруги Джоковичи бросили вызов Надалю и Хачанову в акробатическом челлендже

Супруги Джоковичи бросили вызов Надалю и Хачанову в акробатическом челлендже
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, и его супруга Елена запустили новый челлендж. Они предложили всем желающим повторить парную акробатическую позу. Одному из партнёров, который будет нижним, необходимо лечь на спину и поднять согнутые в коленях ноги так, чтобы голени были параллельны полу. Второй участник челленджа должен встать на ноги партнёра и некоторое время удерживать равновесие.

Видео доступно на «Чемпионате».

Новак и Елена бросили вызов сразу 30 спортсменам, среди которых швейцарецы Роджер Федерер и Стэн Вавринка, испанец Рафаэль Надаль, британец Энди Маррей, грек Стефанос Циципас, россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов, аргентинец Лионель Месси, португалец Криштиану Роналду и другие. По задумке Джоковичей, выполнять челлендж можно не только с супругой, но и с детьми, соседями, братьями, сёстрами, родителями и тренерами.

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