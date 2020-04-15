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Мостовой – о проверке людей в метро: провоцируем рассадник инфекции

Мостовой – о проверке людей в метро: провоцируем рассадник инфекции
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о введении пропусков в Москве для передвижения по городу в период пандемии коронавируса.

«Массовая проверка людей в метро? Люди оформили пропуска, на работу всем надо ехать. Но всё равно всех проверяют. Получается, стало только хуже. Нужен какой-то другой вариант. Возможно, устраивать выборочные проверки. Если бы у человека не было пропуска, он бы в метро не спустился. А создавая скопление людей, мы провоцируем рассадник инфекции.

Я себе оформил пропуск до конца месяца по работе для машины. Но пока ей не пользовался, поэтому ещё не проверяли. По своей работе я контактирую максимум с двумя людьми и не подвергаю никого опасности», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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