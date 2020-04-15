Василий Березуцкий: некоторые игроки так и не поняли схемы сборной России на Евро-2016

Бывший защитник сборной России Василий Березуцкий поделился воспоминаниями от выступления национальной команды на чемпионате Европы-2016.
«Слуцкий хорошо знал каждого футболиста, давно работал в России. Ему было легко привнести в игру что-то новое. В тренировочном процессе нагрузка беговая перед Евро была тяжёлой для некоторых футболистов, не все выдерживали. Какие-то тактические схемы тоже не многие понимали, некоторые так до конца и не вникли.
Все эмоции в матче с Англией выражены после моего гола. Причём не понимал тогда, забил я или Глушаков. Понял только, когда ушёл в подтрибунное помещение. А эмоциями всё показал, подбежал к трибуне, начал делать какие-то жесты. Правда, трибуна после этого свалила.
Стычка в сборной? Люди, которые сидят на скамейке, всегда тяжело переживают поражение, им кажется, если бы они играли, то игра сложилась бы по-другому. Это и вылилось в какие-то недовольства. Взаимоотношения Мамаева с другими тренерами и обществом достаточно тяжёлые вообще в жизни. Нужно спрашивать у тренерского штаба, как это виделось им", — сказал Березуцкий в программе «Наши на Евро» на телеканале «Матч ТВ».
- 15 апреля 2020
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