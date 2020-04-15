«Пришло время учиться». Роналду рассказал о новом вызове

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду на своей странице в «Инстаграме» сообщил, что начал обучение.
«Всегда бросайте себе вызов! Пришло время учиться», — написал португалец. Футболист, сфотографировавшийся на фоне ручки и блокнота, не уточнил, чему собрался обучаться.
Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В этом сезоне 35-летний португальский форвард принял участие в 22 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), в которых стал автором 21 забитого мяча (семь — с пенальти) и трёх результативных передач.
Ранее нападающий «Ювентуса» и национальной команды Португалии постригся дома. Парикмахером была его девушка Джорджина. Роналду также в очередной раз призвал людей не покидать дома из-за пандемии коронавирусной инфекции.
- 15 апреля 2020
-
23:20
-
23:13
-
23:05
-
22:47
-
22:26
-
22:26
-
22:04
-
22:02
-
21:57
-
21:56
-
21:47
-
21:36
-
21:33
-
21:33
-
21:30
-
21:16
-
21:16
-
20:55
-
20:45
-
20:36
-
20:22
-
20:21
-
19:56
-
19:56
-
19:35
-
19:22
-
19:15
-
19:00
-
18:52
-
18:29
-
18:26
-
18:05
-
18:03
-
17:51
-
17:50