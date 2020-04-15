«Пришло время учиться». Роналду рассказал о новом вызове

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду на своей странице в «Инстаграме» сообщил, что начал обучение.

«Всегда бросайте себе вызов! Пришло время учиться», — написал португалец. Футболист, сфотографировавшийся на фоне ручки и блокнота, не уточнил, чему собрался обучаться.

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В этом сезоне 35-летний португальский форвард принял участие в 22 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), в которых стал автором 21 забитого мяча (семь — с пенальти) и трёх результативных передач.



Ранее нападающий «Ювентуса» и национальной команды Португалии постригся дома. Парикмахером была его девушка Джорджина. Роналду также в очередной раз призвал людей не покидать дома из-за пандемии коронавирусной инфекции.