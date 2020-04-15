Игроки «Авангарда» согласились на сокращение зарплат в апреле

Футболисты курского «Авангарда» согласились на снижение зарплаты на 20 процентов в апреле.

«После обсуждения с руководством клуба футболисты «Авангарда» приняли решение, что готовы пойти на понижение зарплат из-за приостановки сезона. Во время вынужденной самоизоляции, связанной с распространением коронавируса, апрельская зарплата игроков будет уменьшена на 20%.



Сейчас все понимают, что футбол, как и любая другая сфера жизни, находится в крайне тяжёлой ситуации. Таким образом, наша команда решила поддержать клуб в это непростое время», — сообщает пресс-служба клуба.



«Внутри команды обсуждали ситуацию, и капитан Денис Синяев выступил с инициативой пойти на такой шаг. Ребята отнеслись с пониманием и поддержали его. Хоть зарплаты у нас не такие большие, как в РПЛ, но очевидно, что из-за приостановки сезона всем клубам будет нелегко с точки зрения финансов. Так что эта временная мера выглядит абсолютно оправданной», — сказал защитник «Авангарда» Наяир Тикнизян.