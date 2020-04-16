«Никогда не забудем». «Ливерпуль» почтил память жертв трагедии на «Хиллсборо»

«Ливерпуль» опубликовал в своём официальном «Твиттере» несколько сообщений в память о жертвах трагедии, произошедшей 15 апреля 1989 года на стадионе «Хиллсборо».
«31 год назад на «Хиллсборо» погибли 96 детей, женщин и мужчин. Мы думаем обо всех, кто пострадал в этой трагедии, и, в частности, о 96 фанатах, которые никогда не будут забыты», – говорится в одном из твитов.
Затем клуб опубликовал изображение с красным фоном, на котором написано «Хиллсборо. Никогда не забудем».
«Напоминаем: пожалуйста, воздержитесь от любых комментариев, которые могут нанести ущерб любому судебному разбирательству, связанному с катастрофой на стадионе „Хиллсборо“, — говорится в третьем сообщении клуба.
Трагедия на «Хиллсборо» — давка, произошедшая 15 апреля 1989 года на стадионе «Хиллсборо» в Шеффилде во время полуфинального матча Кубка Англии по футболу между клубами «Ноттингем Форест» и «Ливерпуль» и повлёкшая смерть 96 болельщиков «Ливерпуля».
- 16 апреля 2020
-
00:57
-
00:56
-
00:45
-
00:40
-
00:22
-
00:16
-
00:01
- 15 апреля 2020
-
23:57
-
23:47
-
23:36
-
23:20
-
23:13
-
23:05
-
22:47
-
22:26
-
22:26
-
22:04
-
22:02
-
21:57
-
21:56
-
21:47
-
21:36
-
21:33
-
21:33
-
21:30
-
21:16
-
21:16
-
20:55
-
20:45
-
20:36
-
20:22
-
20:21
-
19:56
-
19:56
-
19:35