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«Никогда не забудем». «Ливерпуль» почтил память жертв трагедии на «Хиллсборо»

«Никогда не забудем». «Ливерпуль» почтил память жертв трагедии на «Хиллсборо»
Футбол / Англия 0

«Ливерпуль» опубликовал в своём официальном «Твиттере» несколько сообщений в память о жертвах трагедии, произошедшей 15 апреля 1989 года на стадионе «Хиллсборо».

«31 год назад на «Хиллсборо» погибли 96 детей, женщин и мужчин. Мы думаем обо всех, кто пострадал в этой трагедии, и, в частности, о 96 фанатах, которые никогда не будут забыты», – говорится в одном из твитов.

Затем клуб опубликовал изображение с красным фоном, на котором написано «Хиллсборо. Никогда не забудем».

«Напоминаем: пожалуйста, воздержитесь от любых комментариев, которые могут нанести ущерб любому судебному разбирательству, связанному с катастрофой на стадионе „Хиллсборо“, — говорится в третьем сообщении клуба.

Трагедия на «Хиллсборо» — давка, произошедшая 15 апреля 1989 года на стадионе «Хиллсборо» в Шеффилде во время полуфинального матча Кубка Англии по футболу между клубами «Ноттингем Форест» и «Ливерпуль» и повлёкшая смерть 96 болельщиков «Ливерпуля».

Трагедия на "Хиллсборо"
15 апреля 1989 года произошла самая чудовищная из всех трагедий в истории английского футбола. 94 болельщика клуба "Ливерпуль" были задавлены насмерть на стадионе "Хиллсборо".
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