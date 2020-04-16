Результаты всех футбольных матчей 15 апреля

15 апреля состоялись очередные матчи в молодёжных первенствах Беларуси и Никарагуа.



Беларусь. Высшая лига. Резервные составы. 5-й тур



«Динамо-2» Минск — «Неман-2» — 5:0

«Энергетик-БГУ-2» — «Городея-2» — 3:1



Никарагуа. Лига Примера U20 — Клаусура. 17-й тур

«Вальтер Ферретти» — «Депортиво Лас-Сабанас» — 10:3

«Хувентус Манагуа» — «Депортиво Окоталь» — 2:1

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. Не проводятся и матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые перенесены на неопределённый срок. Чемпионат Европы, Олимпийские игры и Кубок Америки, которые были запланированы на предстоящее лето, перенесены на 2021 год.