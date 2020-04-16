Денис Глушаков: попробовал гладить – вроде неплохо получается. Особенно под шансон

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков на своей странице в «Инстаграме» показал, чем занимается во время карантина, введённого из-за пандемии коронавируса.

«Шёл какой-то день карантина… На самоизоляции открываешь для себя много нового. Никогда бы не подумал, что буду много гладить, а тут попробовал — и вроде неплохо получается. Особенно под шансон. Если есть какие-то практические советы, как улучшить утюжный скилл — буду рад», — написал Глушаков.

Посмотреть видео можно на странице Дениса Глушакова в «Инстаграме».

Глушаков выступает за «Ахмат» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне 33-летний хавбек забил 2 мяча в 17 матчах Российской Премьер-Лиги. Ещё 2 гола Денис записал в свой актив в 3 встречах Кубка России.