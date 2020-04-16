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«Старые кроссы вместо фишек, отец – тренер вратарей». Антон Шунин показал свою тренировку

«Старые кроссы вместо фишек, отец – тренер вратарей». Антон Шунин показал свою тренировку
Футбол / РПЛ 0

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин на своей странице в "Инстаграме" показал, как тренируется во время карантина, введённого из-за пандемии коронавируса.

«Главное — есть мяч и газон перед домом. В остальном выкрутимся. Старые кроссы вместо фишек, отец — тренер вратарей. Работаем!» — написал Шунин.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.

На данный момент Российская Премьер-Лига приостановлена до 31 мая. «Динамо», набрав 30 очков после 22 туров, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, которую возглавляет «Зенит» (50).

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