«Динамо» отметило День рок-н-ролла, показав танец Рауша
13 апреля отмечается всемирный День рок-н-ролла. В честь праздника «Динамо» показало танец защитника Константина Рауша в раздевалке.
«Всемирный День рок-н-ролла! Надеемся, что скоро сможем twist again», — говорится в официальном «инстаграме» московского клуба.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В настоящее время Российская Премьер-Лига приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса. «Динамо», набрав в 22 матчах 30 очков, занимает шестое место в турнирной таблице российского национального чемпионата.
Рауш перешёл в «Динамо» в январе 2018 года из «Кёльна». Сумма трансфера составила € 1,5 млн. В нынешнем сезоне 30-летний футболист принял участие в 15 матчах РПЛ, забил один гол и отдал три результативные передачи.
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