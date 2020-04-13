«Динамо» отметило День рок-н-ролла, показав танец Рауша

13 апреля отмечается всемирный День рок-н-ролла. В честь праздника «Динамо» показало танец защитника Константина Рауша в раздевалке.

«Всемирный День рок-н-ролла! Надеемся, что скоро сможем twist again», — говорится в официальном «инстаграме» московского клуба.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В настоящее время Российская Премьер-Лига приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса. «Динамо», набрав в 22 матчах 30 очков, занимает шестое место в турнирной таблице российского национального чемпионата.

Рауш перешёл в «Динамо» в январе 2018 года из «Кёльна». Сумма трансфера составила € 1,5 млн. В нынешнем сезоне 30-летний футболист принял участие в 15 матчах РПЛ, забил один гол и отдал три результативные передачи.