Азмун заинтересовал два клуба АПЛ. «Зенит» не продаст игрока меньше чем за € 35 млн

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун по-прежнему пользуется популярностью у зарубежных клубов.



Очередными представителями ведущих европейских лиг, заинтересовавшимися 25-летним иранцем, стали «Лестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед». Также сообщается о возможном интересе к Сердару со стороны «Эвертона».



По информации AreaNapoli, «Наполи», о желании которого заполучить Азмуна сообщалось ранее, рассматривает форварда в качестве замены Аркадиуша Милика. Поляк с большой вероятностью покинет итальянский клуб в летнее межсезонье. При этом утверждается, что «Зенит» не продаст игрока меньше чем за € 35 млн.



Ранее сообщалось, что в услугах Азмуна также заинтересован «Кристал Пэлас».



Сердар выступает за «Зенит» с 2019 года, а ранее играл за «Рубин» и «Ростов». В нынешнем сезоне он провёл 21 матч в чемпионате России, забил 10 голов (1 – с пенальти) и отдал 6 результативных передач.

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