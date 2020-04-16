Азмун заинтересовал два клуба АПЛ. «Зенит» не продаст игрока меньше чем за € 35 млн

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун по-прежнему пользуется популярностью у зарубежных клубов.
Очередными представителями ведущих европейских лиг, заинтересовавшимися 25-летним иранцем, стали «Лестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед». Также сообщается о возможном интересе к Сердару со стороны «Эвертона».
По информации AreaNapoli, «Наполи», о желании которого заполучить Азмуна сообщалось ранее, рассматривает форварда в качестве замены Аркадиуша Милика. Поляк с большой вероятностью покинет итальянский клуб в летнее межсезонье. При этом утверждается, что «Зенит» не продаст игрока меньше чем за € 35 млн.
Ранее сообщалось, что в услугах Азмуна также заинтересован «Кристал Пэлас».
Сердар выступает за «Зенит» с 2019 года, а ранее играл за «Рубин» и «Ростов». В нынешнем сезоне он провёл 21 матч в чемпионате России, забил 10 голов (1 – с пенальти) и отдал 6 результативных передач.
- 16 апреля 2020
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