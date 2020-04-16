Агент Гурцкая: Терри приехал на матч «Спартака» и лично извинился перед Федуном

Агент Тимур Гурцкая рассказал, что защитник Джон Терри лично извинился перед владельцем «Спартака» Леонидом Федуном за несостоявшийся переход в московский клуб.



«Терри не пришёл в «Спартак» из-за дочки. Это единственная правда. Он уже был в посольстве России в Лондоне, получил все визы, прошёл медосмотр. Он был уже игроком «Спартака» в переписке руководства клуба в WhatsApp: Измайлов, Федун, врачи команды. Они уже написали, что он прошёл блестяще медосмотр, что с ним побеседовали. Всё — он едет в Москву.



Медосмотр проходил в Риме, затем он прилетел в Лондон. Пришёл без очереди в посольство, за ним даже согласились отправить самолёт, чтобы такого статусного игрока везти. Но у дочки начался нервный стресс. Ему позвонила директриса школы, говорит, что она падает на пол, ревёт, папа уезжает в Москву, там по улице ходят белые медведи, он никогда не вернётся.



У него дети-близнецы. Мальчик нормально, а у девочки была точно такая же история, когда он был в «Астон Вилле». Он должен был после каждой игры и тренировки возвращаться из Бирмингема в Лондон. У дочки такая с ним связь — просто чудовищная. Он был вынужден из-за неё закончить. У него не было интересного предложения.



Терри оказался джентльменом, в отличие от многих людей. Это выдающийся спортсмен. Он приехал в Москву, лично перед Федуном извинился за эту ситуацию. Поднялся в ложу и извинился. Он сказал, что агенты провели блестящую работу, нет никаких вопросов, дали зарплату, все условия», — рассказал Гурцкая в видео на YouTube-канале „Коммент.Шоу“.

37-летний Терри был близок к подписанию контракта со «Спартаком» осенью 2018 года.