Тотти может стать агентом Инсинье после его ухода от Райолы

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти может стать агентом форварда «Наполи» Лоренцо Инсинье, сообщает Football Italia.
Инсигне больше не работает с агентом Мино Райолой, и теперь ему нужен новый представитель. Агентом форварда может стать Тотти, который недавно открыл своё собственное скаутинговое агентство. Тотти пошутил об этом во время лайв-чата в «Инстаграме» со своим бывшим партнёром по сборной Фабио Каннаваро, сказав, что он договорился с Инсинье.
Ранее экс-футболист «Ромы» основал два скаутинговых агенства в Риме, которые будут заниматься поиском молодых талантов, представлением их интересов, а также консультированием клубов и игроков.
Напомним, Тотти выступал в составе «Ромы» с 1992 по 2017 год, после чего был назначен на пост директора клуба. Два года спустя, в июне 2019-го, Тотти оставил должность и покинул «Рому».
В составе римской команды Тотти стал чемпионом Италии (сезон-2000/2001), дважды выигрывал Кубок (сезон-2006/2007, 2007/2008) и Суперкубок страны (2001, 2007). Кроме того, вместе со сборной Италии форвард стал чемпионом мира (2006).
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