Шалимов — подписчику: если ты нищий, то в этом виноват не Путин!
Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов в комментариях на своей странице в «Инстаграме» вступил в полемику с одним из подписчиков на тему президента Российской Федерации Владимира Путина.
«Путин многое сделал для народа? Ты про нищенскую обстановку в стране? Тогда не спорю», — написал подписчик.
Шалимов: «Если ты нищий, то в этом виноват не Путин!»
Подписчик: «Я не нищий. Но если огромное количество граждан страны живёт за чертой бедности, то кто в этом виноват? Не государство? Или сами граждане?»
Шалимов: «Я думаю, что ты!»
«Ахмат», набрав в 22 матчах 20 очков, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.
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