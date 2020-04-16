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Шалимов — подписчику: если ты нищий, то в этом виноват не Путин!

Шалимов — подписчику: если ты нищий, то в этом виноват не Путин!
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов в комментариях на своей странице в «Инстаграме» вступил в полемику с одним из подписчиков на тему президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Путин многое сделал для народа? Ты про нищенскую обстановку в стране? Тогда не спорю», — написал подписчик.

Шалимов: «Если ты нищий, то в этом виноват не Путин!»

Подписчик: «Я не нищий. Но если огромное количество граждан страны живёт за чертой бедности, то кто в этом виноват? Не государство? Или сами граждане?»

Шалимов: «Я думаю, что ты!»

«Ахмат», набрав в 22 матчах 20 очков, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020

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