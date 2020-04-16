Дибала надел маску с флагами 16 пострадавших от вируса стран. России среди них нет
Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото, на котором у него на лице маска с флагами 16 стран.
«Сегодня маска используется для того, чтобы защитить себя. Завтра — чтобы определить, кто мы такие. Помогите поддержать тех, кто никогда не сдаётся», — подписал Дибала фото.
Среди флагов 16 государств на маске нарисованы в основном флаги стран, которые больше всего пострадали во время пандемии коронавируса, — США, Италия, Китай, Испания. Флага России на маске нет.
Ранее нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду выступил с обращением в связи с пандемией коронавируса. Футболист опубликовал два фото, на которых он запечатлён в масках, раскрашенных в цвета флагов Португалии и Италии.
«Важно объединиться». Роналду выложил фото в масках с флагами Португалии и Италии
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