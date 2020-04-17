Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Матерацци: итальянцы критиковали меня после ЧМ-2006, а должны были целовать землю за мной

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Все турниры
  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Матерацци: итальянцы критиковали меня после ЧМ-2006, а должны были целовать землю за мной
Футбол / ЧМ по футболу 2018 0

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци рассказал, что его раскритиковали на родине после победного для итальянцев чемпионата мира 2006 года.

В финальном матче Матерацци сравнял счёт в первом тайме, а в дополнительное время спровоцировал лидера французов Зинедина Зидана, который ударил его в грудь головой и получил за это красную карточку. Матч завершился вничью со счётом 1:1, а в серии послематчевых пенальти победу одержала Италия.

«Зидана защищали французы, а меня раскритиковали мои соотечественники, которых я не считаю настоящими итальянцами. Я патриот и всегда буду защищать цвета Италии. Их критика больше всего расстроила меня. Эти люди должны были целовать землю, по которой я ходил, за мой гол в финале", — приводит слова Матерацци Football Italia.

Матерацци: с огромным уважением отношусь к Зидану
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. ЧМ по футболу 2018
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020