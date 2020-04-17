Матерацци: итальянцы критиковали меня после ЧМ-2006, а должны были целовать землю за мной

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци рассказал, что его раскритиковали на родине после победного для итальянцев чемпионата мира 2006 года.
В финальном матче Матерацци сравнял счёт в первом тайме, а в дополнительное время спровоцировал лидера французов Зинедина Зидана, который ударил его в грудь головой и получил за это красную карточку. Матч завершился вничью со счётом 1:1, а в серии послематчевых пенальти победу одержала Италия.
«Зидана защищали французы, а меня раскритиковали мои соотечественники, которых я не считаю настоящими итальянцами. Я патриот и всегда буду защищать цвета Италии. Их критика больше всего расстроила меня. Эти люди должны были целовать землю, по которой я ходил, за мой гол в финале", — приводит слова Матерацци Football Italia.
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