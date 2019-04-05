Матерацци: с огромным уважением отношусь к Зидану

Экс-защитник сборной Италии Марко Матерацци рассказал о своём отношении к бывшему полузащитнику сборной Франции Зинедину Зидану.

«Мы с Зиданом, к сожалению, очень давно не виделись и контакт не поддерживаем. С огромным уважением отношусь к нему как к человеку, который выиграл всё как игрок, а затем поменял свою карьеру и, став тренером, сразу взял столько титулов! Могу сказать, что не только желаю ему удачи, но и просто снимаю перед ним шляпу», — сказал Матерацци в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.

Напомним, между Матерацци и Зиданом произошёл конфликт во время финального матча чемпионата мира 2006 года. В концовке дополнительного времени Матерацци что-то сказал Зидану, за что получил удар головой в грудь. Арбитр удалил француза, а итальянцы выиграли матч и чемпионский титул в серии пенальти.