«Тоттенхэм» попросил Почеттино пойти на сокращение компенсации по увольнению

«Тоттенхэм Хотспур» обратился к бывшему главному тренеру команды Маурисио Почеттино по поводу сокращения его компенсации по увольнению из клуба, по причине кризиса на фоне пандемии коронавируса, сообщает Daily Mail.

Аргентинскому специалисту по-прежнему выплачивается зарплата в размере £ 8,5 млн (€ 9,7 млн) в качестве выходного пособия, согласованного с владельцем лондонского клуба Даниэлем Леви. Почеттино был уволен из «Тоттенхэма» ещё в ноябре 2019 года. В клубе надеются, что Почеттино согласится на новую сделку по зарплате и поможет облегчить финансовую нагрузку на клуб.



Вместе с Почеттино стан «шпор» покинули и его помощники – Хесус Перес, Мигель Д’Агостино и Антони Хименес. Сообщалось, что с учётом их соглашений общая сумма компенсационной выплаты могла достигать € 23 млн.