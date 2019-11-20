Увольнение Почеттино и его помощников может стоить «Тоттенхэму» более € 20 млн

Стала известна возможная сумма компенсации, которую «Тоттенхэм Хотспур» будет должен выплатить своему бывшему главному тренеру Маурисио Почеттино и его штабу.
Как сообщает The Independent, по условиям продлённого в мае 2018 года контракта сумма отступных для аргентинского специалиста должна составить € 14,6 млн. Вместе с Почеттино стан «шпор» покинули и его помощники – Хесус Перес, Мигель Д’Агостино и Антони Хименес. С учётом их соглашений, общая сумма выплаты может достичь € 23 млн.
Почеттино возглавлял «Тоттенхэм» с сезона-2014/15. В минувшем сезоне аргентинский специалист довёл команду до финала Лиги чемпионов, в котором «шпоры» проиграли «Ливерпулю» со счётом 0:2. В мае 2018 года Маурисио подписал новый контракт с клубом. Ранее он работал в таких командах, как «Эспаньол» и «Саутгемптон».
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