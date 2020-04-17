Результаты всех футбольных матчей 16 апреля

16 апреля состоялись очередные матчи в чемпионатах Беларуси и Никарагуа, а также одна товарищеская встреча с участием шведских клубов.

Беларусь. Высшая лига. 5-й тур

«Динамо» Минск — «Неман» — 2:0

«Энергетик-БГУ» — «Городея» — 0:1

Беларусь. Высшая лига. Резервные составы. 5-й тур



«Шахтёр-2» (Солигорск) — «Слуцк-2» — 4:2

«Белшина-2» — «Смолевичи-2» — 6:2

Никарагуа. Лига Примера — Клаусура. 17-й тур

«Вальтер Ферретти» — «Депортиво Лас-Сабанас» — 2:0

«Хувентус Манагуа» — «Депортиво Окоталь» — 0:1

«Реал Эстели» — «Дирьянхен» — 0:0

«Манагуа» — «Мунисипаль Халапа» — 6:1

«Реал Мадрис» — «Чинандега» — 2:0

Никарагуа. Лига Примера U20 — Клаусура. 17-й тур



«Реал Эстели» — «Дирьянхен» — 4:1

«Реал Мадрис» — «Чинандега» — 5:0

Товарищеский матч

«Эльвсборг» — «Гарда» — 4:4

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. Не проводятся и матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые перенесены на неопределённый срок. Чемпионат Европы, Олимпийские игры и Кубок Америки, которые были запланированы на предстоящее лето, перенесены на 2021 год.