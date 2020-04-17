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Результаты всех футбольных матчей 16 апреля

Результаты всех футбольных матчей 16 апреля
Футбол / Прочие турниры 0

16 апреля состоялись очередные матчи в чемпионатах Беларуси и Никарагуа, а также одна товарищеская встреча с участием шведских клубов.

Беларусь. Высшая лига. 5-й тур

«Динамо» Минск — «Неман» — 2:0
«Энергетик-БГУ» — «Городея» — 0:1

Беларусь. Высшая лига. Резервные составы. 5-й тур

«Шахтёр-2» (Солигорск) — «Слуцк-2» — 4:2
«Белшина-2» — «Смолевичи-2» — 6:2

Никарагуа. Лига Примера — Клаусура. 17-й тур

«Вальтер Ферретти» — «Депортиво Лас-Сабанас» — 2:0
«Хувентус Манагуа» — «Депортиво Окоталь» — 0:1
«Реал Эстели» — «Дирьянхен» — 0:0
«Манагуа» — «Мунисипаль Халапа» — 6:1
«Реал Мадрис» — «Чинандега» — 2:0

Никарагуа. Лига Примера U20 — Клаусура. 17-й тур

«Реал Эстели» — «Дирьянхен» — 4:1
«Реал Мадрис» — «Чинандега» — 5:0

Товарищеский матч

«Эльвсборг» — «Гарда» — 4:4

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. Не проводятся и матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые перенесены на неопределённый срок. Чемпионат Европы, Олимпийские игры и Кубок Америки, которые были запланированы на предстоящее лето, перенесены на 2021 год.

Беларусь - Высшая лига. 5-й тур
16 апреля 2020, четверг. 17:30 МСК
Энергетик-БГУ
Минск
Окончен
0 : 1
Городея
Городея
0:1 Сорокин – 35'
Беларусь - Высшая лига. 5-й тур
16 апреля 2020, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 0
Неман
Гродно
1:0 Горопевшек – 72'   2:0 Шикавка – 94'
Никарагуа - Примера. Клаусура. 17-й тур
16 апреля 2020, четверг. 01:00 МСК
Вальтер Ферретти
Манагуа
Окончен
2 : 0
Депортиво Лас-Сабанас
Лас-Сабанас
1:0 – 24'   2:0 – 72'
Никарагуа - Примера. Клаусура. 17-й тур
16 апреля 2020, четверг. 02:00 МСК
Хувентус Манагуа
Манагуа
Окончен
0 : 1
Депортиво Окоталь
Окоталь
0:1 – 73'
Никарагуа - Примера. Клаусура. 17-й тур
16 апреля 2020, четверг. 04:00 МСК
Реал Эстели
Эстели
Окончен
0 : 0
Дирьянхен
Дирьямба
Никарагуа - Примера. Клаусура. 17-й тур
16 апреля 2020, четверг. 04:00 МСК
Манагуа
Манагуа
Окончен
6 : 1
Мунисипаль Халапа
Халапа
1:0 – 5'   2:0 – 24'   3:0 – 41'   4:0 – 55'   5:0 – 71'   6:0 – 79'   6:1 – 89'
Никарагуа - Примера. Клаусура. 17-й тур
16 апреля 2020, четверг. 04:00 МСК
Реал Мадрис
Сомото
Окончен
2 : 0
Чинандега
Чинандега
1:0 – 57'   2:0 – 71'
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