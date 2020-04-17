Результаты всех футбольных матчей 16 апреля

16 апреля состоялись очередные матчи в чемпионатах Беларуси и Никарагуа, а также одна товарищеская встреча с участием шведских клубов.
Беларусь. Высшая лига. 5-й тур
«Динамо» Минск — «Неман» — 2:0
«Энергетик-БГУ» — «Городея» — 0:1
Беларусь. Высшая лига. Резервные составы. 5-й тур
«Шахтёр-2» (Солигорск) — «Слуцк-2» — 4:2
«Белшина-2» — «Смолевичи-2» — 6:2
Никарагуа. Лига Примера — Клаусура. 17-й тур
«Вальтер Ферретти» — «Депортиво Лас-Сабанас» — 2:0
«Хувентус Манагуа» — «Депортиво Окоталь» — 0:1
«Реал Эстели» — «Дирьянхен» — 0:0
«Манагуа» — «Мунисипаль Халапа» — 6:1
«Реал Мадрис» — «Чинандега» — 2:0
Никарагуа. Лига Примера U20 — Клаусура. 17-й тур
«Реал Эстели» — «Дирьянхен» — 4:1
«Реал Мадрис» — «Чинандега» — 5:0
Товарищеский матч
«Эльвсборг» — «Гарда» — 4:4
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. Не проводятся и матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые перенесены на неопределённый срок. Чемпионат Европы, Олимпийские игры и Кубок Америки, которые были запланированы на предстоящее лето, перенесены на 2021 год.
- 17 апреля 2020
-
01:01
-
00:53
-
00:51
-
00:46
-
00:37
-
00:21
-
00:14
- 16 апреля 2020
-
23:54
-
23:52
-
23:37
-
23:34
-
23:15
-
23:06
-
23:04
-
22:54
-
22:54
-
22:23
-
22:23
-
21:59
-
21:56
-
21:44
-
21:21
-
21:15
-
20:52
-
20:49
-
20:30
-
20:26
-
20:11
-
20:02
-
19:45
-
19:38
-
19:36
-
19:26
-
19:14
-
18:56