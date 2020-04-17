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«Не здоровался с ним после этого». Евсеев рассказал, почему Бышовец убрал его из «Локо»

«Не здоровался с ним после этого». Евсеев рассказал, почему Бышовец убрал его из «Локо»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился воспоминаниями об уходе из «Локомотива» в бытность футболистом.

«Продолжаю мой алфавит. Слово на букву Б – это Бышовец. Он убрал меня и Лоськова из «Локомотива», потому что мы были слишком неудобны ему и слишком сильная была ассоциация с Сёминым и недавними большими победами клуба. Уход помог мне лучше понять, как ценят болельщики «Локо» тех, кто был частью клуба. Я не здоровался с ним после этого. Жизнь расставила всё по своим местам. Футбольная жизнь в первую очередь», — написал Евсеев в своём «инстаграме».

Евсеев защищал цвета «Локомотива» с 2000 по 2006 год. В ходе своей карьеры экс-защитник выступал также за «Спартак», «Торпедо», «Сатурн», «Торпедо-БелАЗ» и тульский «Арсенал». В сборную России вызывался с 1999 по 2005 год.

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