Президент «Ахмата» — о Кадырове: достойный сын и лидер чеченского народа!
Президент «Ахмата» Магомед Даудов в своём «инстаграме» опубликовал пост, посвящённый главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову.
Даудов разместил видео с Кадыровым и сопроводил его следующей подписью: «Достойный сын и лидер чеченского народа! «Ахмат» – сила!»
«Ахмат», набрав 20 очков в 22 турах, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от спасительной 12-й строчки на 4 очка. В 23-м туре грозненской команде под руководством Игоря Шалимова предстоит сыграть с «Крыльями Советов».
В настоящее время чемпионат России наряду с практически всеми лигами в мире приостановлен из-за пандемии коронавируса. Единственной страной в Европе, где проходят матчи высшей лиги, остаётся Беларусь.
«Судья продажная! Козёл ты!» История фразы Кадырова, ставшей крылатой
Если кто забыл, сказано было в адрес арбитра Вилкова.
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