Джанлуиджи Буффон согласился продлить контракт с «Ювентусом»

42-летний голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон согласился продлить контракт с клубом, сообщает Tuttosport.

Нынешнее соглашение Буффона с «бьянконери» рассчитано до 30 июня 2020 года. По данным источника, президент «Ювентуса» Андреа Аньелли договорился с Буффоном о продлении контракта до 2021 года на тех же условиях. Контракт будет продлён официально, когда это станет возможно в условиях пандемии коронавируса.

В текущем сезоне Буффон принял участие в 11 матчах за «Ювентус» во всех турнирах, в которых пропустил 9 мячей и 3 раза отыграл на ноль.

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.