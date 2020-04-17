«Бавария» оштрафует Кингсли Комана. Игрок приехал на тренировку на McLaren, а не на Audi
Французский полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман будет оштрафован клубом за нарушение спонсорского соглашения с Audi. Игрок приехал на тренировку на McLaren, а не на клубной Audi. Об этом сообщает Bild.
В январе «Бавария» продлила спонсорское соглашение с Audi до 2029 года. Немецкий клуб получит за этот период € 500 млн. Сотрудничество между «Баварией» и Audi длится уже 17 лет.
Коман перешёл в «Баварию» летом 2015 года на правах аренды из туринского «Ювентуса» за € 7 млн. Через два года немецкий клуб выкупил трансфер хавбека за € 21 млн. В нынешнем сезоне француз принял участие в 15 матчах чемпионата Германии (11 — в основном составе), забил два гола и отдал одну результативную передачу.
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