Орлов: кому сейчас нужны танки, ракеты, Росгвардия? Государство выбрало не те направления

Комментатор Геннадий Орлов высказался на тему помощи государства спорту в условиях пандемии коронавируса.



«А правительство зачем существует? Оно должно помогать людям, для того его и выбирают. Я смотрю на инструменты, придуманные нынешней властью. Кому нужны сейчас танки, ракеты, Росгвардия? Врачи нужны! И учителя. Это намного важнее для развития жизни. А биологические бомбы, которые нас впереди ждут? Экология? За всё это у природы будет с нами расчёт.



Я до сих пор не могу понять, кому там в голову пришло лет 10 назад убрать всех лесников. Их просто выгнали с работы. Они следили за деревьями, и лес более-менее был в форме. А потом, когда все эти пожары начались, выяснилось, что лесников-то вообще нет, некому следить.



Все эти инструменты, которые придумываются, не работают. Ну как можно довести медицину… Начали показывать правду – её ведь не скрыть. Объявляют, что сотрудники полиции на улицах Москвы должны быть обязательно в масках. А маски им не дали. Ха-ха. И их будут штрафовать!



Пандемия показывает всем нам, что не те направления развиваются в государстве, не те векторы выбраны. Понимаете? И это очень обидно. Спорту обязательно нужно помогать, но не профессиональному, а тем местам, где дети воспитываются, будущее нации. Здесь государство обязано помогать. А если не будет помогать, то надо менять всё правительство», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Санкт-Петербурге».

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