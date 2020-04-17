Уткин: из-за перемен в конституции многие стали смотреть на Путина как на хромую утку

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о российском правительстве и президенте страны Владимире Путине.
«Люди, которые нами в России правят, скорее всего, очень даже неплохие. Просто они думают, что если выйдут из-за кремлёвской стены и пройдут по улице, то здесь стоят телефонные аппараты и позвонить стоит двушку. А всё остальное в них, может быть, и неплохо.
Я склоняюсь к гипотезе, что из-за всех перемен в конституции, в частности и обнулении президентских сроков, многие стали смотреть на Путина как на хромую утку, когда не так важны его распоряжения, как важно разобраться, что будет позже», — сказал Уткин в ролике на канале Алеси Бацман в YouTube.
Ранее Уткин поделился мнением о Крыме, который в 2014 году вошёл в состав Российской Федерации.
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