Уткин: из-за перемен в конституции многие стали смотреть на Путина как на хромую утку

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о российском правительстве и президенте страны Владимире Путине.



«Люди, которые нами в России правят, скорее всего, очень даже неплохие. Просто они думают, что если выйдут из-за кремлёвской стены и пройдут по улице, то здесь стоят телефонные аппараты и позвонить стоит двушку. А всё остальное в них, может быть, и неплохо.



Я склоняюсь к гипотезе, что из-за всех перемен в конституции, в частности и обнулении президентских сроков, многие стали смотреть на Путина как на хромую утку, когда не так важны его распоряжения, как важно разобраться, что будет позже», — сказал Уткин в ролике на канале Алеси Бацман в YouTube.

Ранее Уткин поделился мнением о Крыме, который в 2014 году вошёл в состав Российской Федерации.