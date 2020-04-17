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«Счастлив полноценно воспитывать детей». Кирилл Комбаров опубликовал фото с сыновьями

«Счастлив полноценно воспитывать детей». Кирилл Комбаров опубликовал фото с сыновьями
Футбол / РПЛ 0

Защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию с детьми.

«Я счастлив максимальное количество своего времени проводить с семьёй. Полноценно воспитывать своих детей. Тренировать, обучать, играть и закладывать фундамент на будущее. Что дадим детям сейчас, то и получим в будущем», — написал Комбаров.

Посмотреть фотографию можно на странице Комбарова в «Инстаграме».

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.

Чемпионат России приостановлен до 31 мая. Тульский «Арсенал» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.

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