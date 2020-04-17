«Счастлив полноценно воспитывать детей». Кирилл Комбаров опубликовал фото с сыновьями
Защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию с детьми.
«Я счастлив максимальное количество своего времени проводить с семьёй. Полноценно воспитывать своих детей. Тренировать, обучать, играть и закладывать фундамент на будущее. Что дадим детям сейчас, то и получим в будущем», — написал Комбаров.
Посмотреть фотографию можно на странице Комбарова в «Инстаграме».
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.
Чемпионат России приостановлен до 31 мая. Тульский «Арсенал» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.
Читайте также
- 17 апреля 2020
-
15:08
-
14:57
-
14:25
-
14:24
-
14:08
-
13:57
-
13:56
-
13:36
-
13:24
-
13:16
-
13:09
-
13:01
-
12:58
-
12:40
-
12:39
-
12:13
-
11:55
-
11:53
-
11:37
-
11:24
-
11:22
-
11:15
-
11:06
-
10:54
-
10:48
-
10:43
-
10:34
-
10:33
-
10:28
-
10:13
-
09:58
-
09:52
-
09:46
-
09:32
-
09:21
Партнерский контент