Газинский: во Владивостоке включил сериал «Побег» и опоздал на тренировку

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский рассказал о любимом сериале, а также пожелал болельщикам терпения.
«Любимый сериал – «Побег». Когда играл во Владивостоке включил его и опоздал на тренировку. Ещё смотрел «Спартак». Если про любимые книги говорить, то это классика – «Мастер и Маргарита». Мне нравятся читать биографии людей, которые провели много времени в спорте. В видеоигры не играю. Играл, пока дочь не родилась – а потом всё.
Готовить я не люблю – могу сварить макароны или яичницу, почистить картошку, а в основном этим занимается супруга. Не совсем понял суть челленджа от Криштиано, я хотел сделать правильно – и сделал не так. А второй челлендж принял сегодня – постригся налысо. Мне не хватает футбола, тренировок, общения. Есть возможность общаться по телефону, но хочется живого.
Футбольные сны? Мне давно ничего не снилось в последнее время. Сейчас есть время для восстановления ребят от травм, у нас будет возможность лучше сыграться. Когда РПЛ возобновится мы хотим и результата добиваться, и играть красиво.
Сейчас мы в непростой ситуации, желаю болельщикам терпения. Поддерживайте нас на трибунах, когда всё будет хорошо!» — сказал Газинский в прямом эфире в «инстаграме» «Краснодара».
- 17 апреля 2020
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