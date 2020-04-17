«Спартак» не будет выкупать Андре Шюррле у дортмундской «Боруссии»
Руководство московского «Спартака» решило отказаться от возможности выкупить полузащитника Андре Шюррле у дортмундской «Боруссии» за € 7 млн. Эту информацию подтвердил генеральный директор красно-белых Томас Цорн.
«Да, это правда. Мы договорились с Андре, что не выкупим его у «Боруссии». Но он выдающийся футболист, обогативший нашу молодую команду своим опытом», — приводит слова Цорна Bild.
Шюррле вместе с семьёй сейчас находится в Берлине. По информации немецкого издания, футболист больше не вернётся в Москву.
Андре перешёл в «Спартак» на правах аренды в конце июля 2019 года. В 18 матчах за красно-белых 29-летний хавбек забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.
Статистика игроков Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
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