Экс-президент «Барселоны» Лапорта желает вновь занять руководящую должность

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта может выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента каталонского клуба в 2021 году.

«Ситуация меня очень взволновала. Я собираю вместе людей, которым доверяю, потому что мы должны серьёзно подумать о том, как изменить экономическую ситуацию.

Клуб находится в очень деликатной ситуации. Необходимо очень хорошо подумать, как изменить нестабильное экономическое положение клуба. Как кажется, оно может не достичь ожидаемого дохода. Нужно представить заслуживающее доверия предложение, которое послужит улучшению институционального имиджа «Барселоны», — приводит слова Лапорты Goal.

Лапорта являлся президентом «Барселоны» с 2003 по 2010 год. За время его правления «Барселона» выиграла клубный ЧМ 2 Лиги чемпионов, 4 титула Ла Лиги, 3 Суперкубка и 1 Кубок Испании, а также 3 Кубка Каталонии. В 2010 году его сменил Хосеп Бартомеу. В 2015 году Лапорта подвергся обвинениям в хищении денег и плачевном финансовом состоянии «Барселоны» после того, как в 2010 году он покинул свой пост.

Лапорта — руководству «Барселоны»: ну что, теперь вы довольны?