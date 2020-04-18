«Реал» опережает конкурентов в борьбе за Холанда

Невзирая на то что 19-летний Эрлинг Холанд перебрался в дортмундскую «Боруссию» лишь в начале этого года, уже ближайшим летом он снова может сменить клубную прописку. Как сообщает AS, главным претендентом на 19-летнего форварда является мадридский «Реал».
Сообщалось, что в услугах Холанда также заинтересованы «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед», предпринимавшие попытки купить его зимой у «Ред Булл Зальцбург».
Ранее стало известно, что руководство дортмундской «Боруссии» не намерено отпускать Холанда до лета 2022 года. В случае возможного трансфера футболиста в «Реал» «шмели» намерены включить в сделку защитника «Королевского клуба» Ашрафа Хакими, который в настоящее время выступает за «Боруссию» на правах аренды.
Напомним, Холанд провёл за немецкий клуб 11 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал одну передачу.
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