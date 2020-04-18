«Зенит» опубликовал топ-5 голов, забитых на последних минутах матчей
Пресс-служба «Зенита» поделилась видеоподборкой голов, забитых питерской командой в концовках матчей.
В нарезку попали забитые мячи Олега Шатова, Магомеда Оздоева, Вильмара Барриоса и Артёма Дзюбы. Лучшим был признан гол Дзюбы в ворота «Краснодара» — капитан сборной России сравнял счёт (1:1) с передачи Сердара Азмуна.
Видео доступно на официальном канале «Зенита» в YouTube.
Российская Премьер-Лига приостановлена из-за пандемии коронавируса. На момент установления паузы лидером чемпионата России был «Зенит».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,2 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 154 тыс. смертей. Излечилось более 570 тыс. человек.
Читайте также
- 18 апреля 2020
-
15:13
-
15:05
-
14:38
-
14:22
-
14:20
-
14:20
-
13:37
-
13:36
-
13:20
-
12:52
-
12:33
-
12:28
-
12:01
-
12:00
-
11:34
-
11:27
-
11:08
-
11:05
-
10:39
-
10:38
-
10:30
-
10:21
-
10:07
-
09:48
-
09:43
-
09:29
-
09:28
-
09:13
-
07:49
-
06:52
-
06:06
-
05:33
-
04:50
-
04:26
-
02:14
Партнерский контент