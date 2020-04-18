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«Зенит» опубликовал топ-5 голов, забитых на последних минутах матчей

«Зенит» опубликовал топ-5 голов, забитых на последних минутах матчей
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Зенита» поделилась видеоподборкой голов, забитых питерской командой в концовках матчей.

В нарезку попали забитые мячи Олега Шатова, Магомеда Оздоева, Вильмара Барриоса и Артёма Дзюбы. Лучшим был признан гол Дзюбы в ворота «Краснодара» — капитан сборной России сравнял счёт (1:1) с передачи Сердара Азмуна.

Видео доступно на официальном канале «Зенита» в YouTube.

Российская Премьер-Лига приостановлена из-за пандемии коронавируса. На момент установления паузы лидером чемпионата России был «Зенит».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,2 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 154 тыс. смертей. Излечилось более 570 тыс. человек.

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