Друг Неймара: думаю, в «СКА-Хабаровске» мне заплатили меньше, чем должны были

Бывший нападающий «СКА-Хабаровск» Патрик Круз рассказал, почему решил покинуть российский клуб.
«Клуб попросил заключить соглашение, у меня был контракт до мая. Поскольку я тоже не хотел оставаться, мы договорились следующим образом: им не нужно платить мне до мая, они просто платят всё, что должны на текущий момент, и отпускают бесплатно. Словом, договорились по-дружески и приняли совместное решение. Так как мне должны были платить до конца мая, то сказали, что выплатят отпускные и бонусы. Но не знаю, заплатят их или нет. В этом договоре было много дополнительных пунктов и всяких правил. Но в целом у меня всё окей, не хочу сражаться с клубом. Там милые люди, хотя не знаю, честны они были со мной или нет. Агент от „СКА-Хабаровска“ так и не смог объяснить, сколько точно мне выплатят по отпускным и бонусам. Думаю, мне заплатили меньше, чем должны были. Но это не большая разница. По крайней мере, в „СКА-Хабаровске“ добротно платили, всё вовремя. Слышал, в России иногда задерживают зарплату, но в Хабаровске в этом смысле всё было хорошо.
В России очень понравилось. Было сложно играть в Хабаровске, это очень далеко от Москвы. Когда отправлялись на выезды, нам приходилось лететь до Москвы, это уже восемь часов, а потом ещё до Калининграда или, допустим, Казани. В этом отношении было нелегко. Ну и, конечно, в Хабаровске было очень-очень холодно. Гораздо холоднее, чем в Москве. Но такой опыт мне понравился. У меня появилось много друзей в российской лиге. Это сильно помогло, я многому научился», — приводит слова Круза сайт телеканала «Матч ТВ».
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