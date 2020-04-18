Тарасов: скажите бабушкам и дедушкам, чтобы они воздержались от похода в церковь на Пасху

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, как готовится к Пасхе вместе с семьёй, а также призвал воздержаться от похода в церковь на праздник из-за пандемии коронавируса.



«Готовимся к завтрашней светлой Пасхе дома всей семьёй. Для нашей Евы она станет первой. Позавчера вместе с любимой и дочками красили яйца и пекли куличи. Ещё неделю назад приняли решение не идти на освящение в церковь. Тем более настоятели и священники призывают воздержаться в этом году, поберечь здоровье. Расскажите это сегодня родственникам, особенно бабушке или дедушке. Помогите им, для многих из них этот праздник, как и для нашей семьи, очень важен. Закажите им и себе кулич из онлайн-сервиса, тем более сейчас в продаже есть даже уже освящённые куличи, хотя это совсем и необязательно. Вообще, можно просто испечь всей семьёй дома свой, тем более и так сидим на самоизоляции. Как вы готовитесь к празднику Пасхи?» — написал Тарасов на своей странице в «Инстаграме».

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